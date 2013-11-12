Віце-президент ФФУ Стороженко залишив свій пост - ЗМІ

Сергій Стороженко зібрав керівників підконтрольних йому підрозділів федерації і повідомив їх про те, що за станом здоров'я написав заяву про звільнення зі свого поста.

Про це повідомляє sport.segodnya.ua.

Нагадаємо, що раніше ряд регіональних федерацій футболу, включаючи харківську обласну федерацію, закликали поставити на Конгресі ФФУ питання про недовіру Стороженку.