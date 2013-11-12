ЗМІ: Французи розмели квитки на матч-відповідь з Україною

Вболівальники національної збірної Франції за прикладом своїх українських колег буквально змели квитки на повторний поєдинок двох команд в плей-офф відбору до ЧС-2014, який відбудеться 19 листопада на "Стад де Франс". У тому, що аншлаг буде, організатори переконалися ще під час пробного продажу перших двох тисяч квитків, який відбувся минулого тижня. А станом на сьогодні, 12 листопада, продано вже 90% квитків, повідомляє gigamir.net з посиланням на французькі ЗМІ.

Каси у Парижі відкривалися о 9 годині ранку, але багато хто приходив ще вночі.

"Ми були тут вже о третій годині ночі, йшов сильний дощ, було дуже холодно, тому нам доводилося використовувати ковдри, плащі, парасольки, - розповів один з уболівальників. - Я прийшов так рано, щоб гарантовано купити квиток на те місце, яке хотів. Це остання гра збірної у відборі, і ми не маємо права бути пасивними в такий історичний момент, залишатися вдома і дивитися гру по телевізору".

Як зазначає видання, організатори виявилися готовими до такого напливу відвідувачів, і пригощали людей у черзі круасанами, гарячими чаєм і кавою, роздавали свіжі газети.

У той же час, в Україні в аналогічній ситуації під час продажу квитків у касах НСК Олімпійський спостерігалася зовсім інша картина. Хоча організатори обіцяли, що працюватиме вісім кас, були відкриті тільки чотири. Біля кас утворилися тиснява і стометрові черги.