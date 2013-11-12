Українського боксера Макса Бурсака включено до рейтингу The Ring

Про це УНІАН повідомили в компанії K2 Promotions.

Киянин, який представляє компанію, дебютував у оновленій версії цього рейтингу під 9-м номером.

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Зазначимо, що, крім Бурсака, до рейтингу The Ring включено ще двох боксерів, які захищають кольори компанії братів Кличків – власне сам Володимир Кличко, який є чемпіоном за версією The Ring в суперважкій вазі, і Заурбек Байсангуров, який влаштувався на 7-му рядку цього рейтингу в першій середній вазі.

Варто зазначити також, що Бурсак із Байсангуровим, а також ще кілька боксерів K2 Promotions Ukraine займають високі позиції в рейтингах чотирьох основних боксерських організацій – WBC, WBA, IBF і WBO.

Ось як вони розташувалися там: Сергій Федченко – №3 WBO у суперлегкій вазі; Байсангуров – №3 WBO у першій середній вазі; Бурсак – №5 WBO №5 WBA №10 WBC №12 IBF у середній вазі; Дуду Енгумбу – №7 IBF №8 WBO у напівважкій вазі; Олександр Черв’як – №5 WBA №14 WBO №15 IBF, 29 WBС у напівважкій вазі; В’ячеслав Узелков – №9 WBO у напівважкій вазі; Олександр Устинов – №12 WBA №15 WBО у суперважкій вазі.

Як повідомляв УНІАН, рейтинги всіх чотирьох організацій, а також журналу The Ring оновлюються раз на місяць.