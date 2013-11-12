Два матчі чемпіонату України з хокею відкладено на невизначений термін

Про це УНІАН повідомили в ХК "Компаньйон-Нафтогаз".

До ХК "Компаньйон-Нафатогаз" звернувся директор "Вінницьких Гайдамаків" Валерій Лук‘янець із проханням перенести матчі в Києві на пізніший термін. Керівництво команди ухвалило рішення піти назустріч вінничанам і провести поєдинки в інші дні.

Читайте також: Оголошено остаточний склад збірної України з хокею

Дату і час проведення матчів буде визначено пізніше.

Зазначимо, що раніше "Гайдамаки" перенесли два стартові матчі чемпіонату з київським "Соколом". Ці зустрічі відбудуться на початку січня, коли в першості заплановано тритижневу перерву.