Два матчі чемпіонату України з хокею відкладено на невизначений термін
16:44, 12 листопада 2013Спорт
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Два матчі регулярного чемпіонату України з хокею "Компаньйон-Нафтогаз" (Київ) - "Вінницькі Гайдамаки", які було заплановано на 13-14 листопада, відкладено на невизначений термін.
"Вінницькі Гайдамаки" попросили перенести матч
Про це УНІАН повідомили в ХК "Компаньйон-Нафтогаз".
До ХК "Компаньйон-Нафатогаз" звернувся директор "Вінницьких Гайдамаків" Валерій Лук‘янець із проханням перенести матчі в Києві на пізніший термін. Керівництво команди ухвалило рішення піти назустріч вінничанам і провести поєдинки в інші дні.
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Дату і час проведення матчів буде визначено пізніше.
Зазначимо, що раніше "Гайдамаки" перенесли два стартові матчі чемпіонату з київським "Соколом". Ці зустрічі відбудуться на початку січня, коли в першості заплановано тритижневу перерву.
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