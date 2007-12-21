Лужний: у команду звезли купу сміття зі всього світу

Один з тренерів київського Динамо Олег Лужний жорстко розкритикував селекцію і гравців клубу.

Олег Лужний зараз знаходиться в Лондоні. Він відпочиває з сім`єю і планує зустріти там католицьке і православне Різдво. Кореспондент Газети по-українськи поспілкувався з тренером.

Почали з причин провалу в нинішній Лізі чемпіонів.

«Тому, що вище голови не стрибнеш. Я це чудово усвідомлював. І не плекав надій на те, що можу стати повноцінним тренером київського Динамо.»

Тренер відверто говорить, що рівень гри динамівців - тільки для чемпіонату України. Говорить, що зрозумів це ще влітку минулого року, коли прийшов у команду. «Зараз багато говорять, що ветерани динамівців не дотягують. Але це не головна проблема. Найгірше, що в команду звезли купу сміття зі всього світу. Це повний провал селекційної служби. Вона підбирала футболістів, з якими в Лізі чемпіонів грати просто соромно».

Керівництво Динамо не продовжило контракти з Белькевичем і Федоровим. На трансфер виставлені Родріго, Маркович і Каддурі. Про те, яка доля Реброва, Ващука, Шовковського, Гавранчича, Лужний розповсюджуватися не став, пославшись на те, що це вирішуватиме головний тренер Юрій Сьомін.

На запитання, чи не жалкує він, що узяв Динамо, Лужний відповів: «А у мене був вибір? Що я мав відповісти Суркісу? Що я не хочу тренувати? І кого він повинен був поставити?»

Тренер упевнений, що Юрій Сьомін зможе витягнути Динамо з кризи: «Він хороший фахівець, здатний розібрати нинішній стан команди і підсилити її потенціал. Тим більше - мотивований, тому що відпочив від тренерської роботи».

Сам Юрій Сьомін про те, хто, окрім Белькевича і Федорова, залишить команду поки відмовчується. «Це буде відомо впродовж січня, заявив тренер. - Потрібно ще говорити з Ігорем Суркісом. Зараз я у відпустці в Москві. Приїду 8 січня, тоді і розбиратимемося».