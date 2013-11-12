Шевченко розповів, чого не вистачає українській збірній

Про це в інтерв'ю французькій радіостанції RTL заявив легендарний український форвард, а нині вже ліцензований тренер Андрій Шевченко, пише Обозреватель.

За його словами, наставник "жовто-синіх" Михайло Фоменко успішно попрацював над психологією своїх підопічних.

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"Україна переживає дуже цікавий період. ​​Ця команда з останніх дев'яти матчів виграла вісім і один зіграла внічию. Родзинкою збірної є півзахист, тому що у нас є такі футболісти як Ярмоленко і Коноплянка. Це дуже хороші гравці. Новому тренеру Михайлу Фоменко вдалося створити чудову атмосферу . Так що висновок один: на сьогоднішній день Україна - це небезпечна команда. але у нас є слабке місце - нам не вистачає центрального нападника. у нас є хороші форварди, але вони мало забивають", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, поєдинки між збірними України і Франції пройдуть 15 листопада у Києві і 19-го в Парижі.