ФІФА обрала десятку найкрасивіших голів за 2013 рік

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на офіційному сайті назвала претендентів на приз імені Ференца Пушкаша - нагороду, що вручається автору найкрасивішого голу за рік, повідомляє Лента.ру.

На приз претендують 10 гравців, у тому числі бразилець Неймар, який раніше вже отримував цю нагороду (у 2011 році). У 2013 році ФІФА зазначила м'яч Неймара у складі збірної Бразилії, який він забив Японії на Кубку конфедерацій.

Також був відзначений гол форварда збірної Швеції Златана Ібрагімовича у ворота Англії в товариському матчі. Решта м'ячів, виділених ФІФА, були забиті на клубному рівні. Крім Неймара та Ібрагімовича, на приз імені Ференца Пушкаша претендують Петер Анкерсен з данського «Есберг», Лайза де Ванна з новозеландського «Скай Блю», Антоніо ді Натале з італійського «Удінезе», Панайотіс Коне з італійської «Больньї», Даніель Лудуенья з мексиканської «Пачуки», Неманья Матіч з португальської «Бенфіки», Луїза Несіб з французького «Ліона» і Хуан Мануель Олівера з бразильського «НАУТІКО».

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Всі голи можна побачити на спеціальній сторінці на сайті ФІФА. Там же можна проголосувати за один з варіантів . 9 грудня список претендентів скоротиться до трьох. З них за результатами повторного голосування вболівальників буде обрано володара призу імені Пушкаша.

Автор найкрасивішого гола стане відомий 13 січня 2014 на спеціальній церемонії, на якій також назвуть володаря Золотого м'яча (призу найкращому гравцю світа).

Нагорода імені Пушкаша вручається з 2009 року. Крім Неймара, нагороду отримували Кріштіану Роналду, Хаміт Алтинтоп і Мирослав Стох.