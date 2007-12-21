Суперник Віталія Кличка визначиться 8 березня

Президент Світової боксерської ради (WBC) Хосе Сулейман підтвердив інформацію про те, що поєдинок між чемпіоном цієї організації у суперважкій вазі Олегом Маскаєвим і володарем тимчасового титулу Семюелом Пітером відбудеться 8 березня наступного року в Канкуні, Мексика.

Маскаєв повинен був зустрітися з Пітером ще 6 жовтня, проте через травму російський боксер був змушений відмовитися про бою, і Пітер був проголошений тимчасовим володарем чемпіонського титулу. Потім датою проведення поєдинку назвалося 2 лютого, і зараз стало відомо, що він перенесений на березень наступного року.

Хосе Сулейман з великим ентузіазмом поставився до того, що його рідна країна вперше в своїй історії прийме бій за титул чемпіона світу у суперважкій вазі. «Поєдинок пройде на стадіоні Beto Avilar Baseball Park і стане історичною подією для Мексики, — сказав глава WBC. — Ми повинні розширювати географію проведення боїв. Не можна концентрувати все в Неваді. Лас-Вегас — дуже важливе для боксу місце, але наш спорт належить всьому світу».

Відзначимо, що переможець майбутнього поєдинку зустрінеться з почесним чемпіоном цієї організації у суперважкій вазі Віталієм Кличком, який стверджує, що повністю вилікувався від переслідуючих його травм і готовий вийти на ринг.

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