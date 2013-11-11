Українці завоювали дві медалі на Кубку світу зі стрільби
14:02, 11 листопада 2013Спорт
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В Мюнхені (Німеччина) триває фінал Кубка світу з кульової стрільби, де українські спортсмени завоювали вже дві нагороди.
Олег Омельчук / Фото : shooting-ua.com
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
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У стрільбі з пневматичного пістолету з дистанції 10 м володарем бронзової медалі став Олег Омельчук. Переможець на цій дистанції – італієць Андреа Аморе, який випередив суперника з Китаю Ван Чживея на 0,8 очок.
Сергій Куліш / Фото : newsper.net
Ще один українець Сергій Куліш піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 м з трьох положень. Тут перемогу здобув італієць Ніколо Кампріані, залишивши позаду норвезького спортсмена Оле Крістіана Бріна.
Як повідомляв УНІАН, фінал Кубка світу триватиме в Мюнхені до 12 листопада.
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