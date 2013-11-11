Українці завоювали дві медалі на Кубку світу зі стрільби

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Читайте також: Українські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби

У стрільбі з пневматичного пістолету з дистанції 10 м володарем бронзової медалі став Олег Омельчук. Переможець на цій дистанції – італієць Андреа Аморе, який випередив суперника з Китаю Ван Чживея на 0,8 очок.

Ще один українець Сергій Куліш піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 м з трьох положень. Тут перемогу здобув італієць Ніколо Кампріані, залишивши позаду норвезького спортсмена Оле Крістіана Бріна.

Як повідомляв УНІАН, фінал Кубка світу триватиме в Мюнхені до 12 листопада.