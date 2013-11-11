На донецькому стадіоні затримали харків'янина з червоно-чорним прапором

Вчора в Донецьку під час проведення матчу 16-го туру Чемпіонату України між донецьким « Металургом » та харківським «Металістом » на трибуні спортивної арени був затриманий вболівальник з червоно -чорним прапором , пише "Сегодня".

Як розповіли в прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області, на стадіоні «Металург» у Ленінському районі Донецька були присутні півтори тисячі уболівальників. Підтримати свою команду з Харкова прибули близько 140 гостей.

«Під час другого тайму один з фанатів демонстративно, для загального огляду, вивісив чорно-червоний прапор українських націоналістів, який у списку ФІФА відноситься до заборонених. Дії порушника були припинені стюардами спільно з співробітниками міліції», - пояснили правоохоронці.

При цьому, минулого місяця в FARE заявили, що не проти червоно -чорних прапорів на стадіонах.

На 34-річного харків'янина правоохоронцями було складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий звернувся з відкритим листом до Федерації футболу України з проханням вжити заходів щодо скасування рішення ФІФА, яке забороняє на стадіоні «Арена-Львів» проводити матчі за участю національної збірної до 2018 року нібито через масові проявів нацизму.