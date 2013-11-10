Збірна України з хокею здолала угорців

В Будапешті завершився перший етап Euro Hockey Challenge, в рамках якого збірна України здолала команду Угорщини з рахунком 1:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українці провели третю гру на змаганннях.

Матч в Будапешті був дуже впертим, а єдину шайбу на початку другого періоду, на 23-й хвилині, забив гравець ХК "Донбас" Сергій Варламов.

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Таким чином, українці набрали 6 очок у трьох матчах й посіли дуге месце в підсумковій турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України обіграла команду Румунії з рахунком 5:2 й програла полякам - 1:5.