Збірна України з хокею здолала угорців
22:32, 10 листопада 2013Спорт
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Команда Андрія Назарова посіла друге місце на Euro Hockey Challenge
Гравці збірної України з хокею
В Будапешті завершився перший етап Euro Hockey Challenge, в рамках якого збірна України здолала команду Угорщини з рахунком 1:0.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, українці провели третю гру на змаганннях.
Матч в Будапешті був дуже впертим, а єдину шайбу на початку другого періоду, на 23-й хвилині, забив гравець ХК "Донбас" Сергій Варламов.
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Таким чином, українці набрали 6 очок у трьох матчах й посіли дуге месце в підсумковій турнірній таблиці.
Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України обіграла команду Румунії з рахунком 5:2 й програла полякам - 1:5.
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