"Динамо" розтрощило "Волинь" в матчі УПЛ

Київське "Динамо" виграло в матчі української футбольної Прем`єр-ліги в Луцьку, розтрощив місцеву "Волинь" з рахунком 4:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був останій матч 16-то туру першості.

Гра в Луцьку відбувалася з повною перевагою киян, які завоювали сьому перемогу в останіх восьми матчах.

Рахунок на 22-й хвилині точним ударом відкрив Роман Безус. І хоча на 27-й хвилині Дмитро Нємчанінов відновив рівновагу, вже на 35-й хвилині Андрій Ярмоленко знову вивів киян уперед. А в середині другого тайму, протягом чотирьох хвилин Браунд Ідейе та Андрій Ярмоленко (дубль) довели рахунок до великого.

Таким чином, "Динамо" набрало 30 очок та як і раніше займає п`яте місце в турнірній таблиці.

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Після 16-ти турів лідирує в таблиці донецький "Шахтар" - 35 очок. У харківского "Металіста" - 34 бали, одеського "Чорноморця" - 32, а дніпропетровського "Дніпра" - 30.