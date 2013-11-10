"Чорноморець" обіграв "Севастополь" в матчі УПЛ

В Одесі завершився матч 16-го туру української футбольної Прем`єр-ліги, в якому "Чорноморець" обіграв "Севастополь" з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в "дербі моряків" одесити довели свою перевагу вже у перші півгодини гри.

Одесити впевнено почали матч, одразу ж заволодівши перевагою. Вже на 15-й хвилині Олексій Антонов відкрив рахунок, а на 31-й - Сіто Риєра подвоїв перевагу своєї команди.

В подальшому "Чорноморець" контролював хід гри, а суперник так й не зміг створити бодай один гольовий момент.

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Таким чином, "Чорноморець" набрав 32 очки й вийшов на 3-е місце, випередивши в турнірній таблиці дніпропетровський "Дніпро". "Дніпро" в цьому турі не грав, тому що його потенційний суперник київський "Арсенал" знявся з розігрышу. Лідером таблиці є донецький "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, останій матч туру завершиться пізно ввечері 10 листопада. В Луцьку "Волинь" приймає київське "Динамо".