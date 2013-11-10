"Металіст" показав найбездарнішу гру за 9 років - Маркевич

Тренер дав свій коментар телеканалу «Футбол».

Зокрема Мирон Маркевич заявив: «Мені складно сказати, що сьогодні сталося. Так погано ми ще не грали за останні 9 років. Найбездарніша гра за весь час, що я керую клубом. Ні в обороні, ні в атаці нічого не показали ... Звичайно, команду потрібно освіжати, тому що багато людей залишилося не для серйозних завдань. Будемо розбиратися і готуватися до «Іллічівця».

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Відповідаючи на запитання про можливу втрату мотивації гравцями тренер зазначив: «Я у запитав у хлопців, якщо чемпіонство в Україні для нас не мотивація - то що тоді мотивація? .. «Металург» сьогодні нас по-хорошому перебив і не дав шансів. При всій повазі до «Металургу», кваліфікація футболістів у нас вища, але на полі сьогодні була тільки одна команда ».

Як повідомляв УНІАН, після програшу матчу в Донецьку «Металіст» втратив перше місце в турнірній таблиці, поступившись лідерством іншому донецькому клубу - «Шахтарю».