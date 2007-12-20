Результати матчів Кубка УЄФА

Атлетіко виграє на 96-й хвилині

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го ігрового дня групового етапу Кубка УЄФА. Група A. Алкмаар - Евертон 2:3 (Пелле 15, Ялінс 65 - Е.Джонсон 2, Ягелка 44, Воган 79), Ларісса - Нюрнберг 1:3 (Кожлей 11 - Саєнко 45, Мінтал 57, Харістеас 73). Група B. Атлетіко - Панатінаїкос 2:1 (Луіс Гарсія 74, Сімау 90+6 - Салпінгідіс 34), Абердін - Копенгаген 4:0 (Джеймс Сміт 47, 55, Антонссон 71 автогол, Фостер 83). Група C. АЕК - Вільяреал 1:2 (Рівалдо 68 - Мавуба 40, Томассон 69), Фіорентіна - Млада-Болеслав 2:1 (Муту 4 пен., В`єрі 67 - Райнох 60). Група D. Гамбург - Базель 1:1 (Оліч 73 - Ергіч 58), Ренн - Динамо (Загреб) 1:1 (Мбіа 88 - Вукоєвич 57).

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