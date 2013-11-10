Харківський "Металіст" розгромно поступився донецькому "Металургу"

Харківський "Металіст" програв з великим рахунком матч 16-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги в Донецьку - "Металургу" - 0:3.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цієї поразки харків'яни втратили лідерство в турнірній таблиці.

Гра в Донецьку проходила з перевагою господарів поля, які, на відміну від харків'ян, до гри займали 10-е місце в турнірній таблиці.

Вже в середині першого тайму, на 23-й хвилині "Металург" відкрив рахунок, завдяки точному удару Джорджі Лазіч. А через 9 хвилин В'ячеслав Чечер подвоїв перевагу донеччан - 2:0.

Після перерви гості намагалися перехопити ініціативу, але вразити ворота "Металурга" так і не зуміли. А ось донеччани в цьому досягли успіху. Після прострілу донеччанина Сергія Болбата гравець "Металіста" Сергій Пшеничних зрізав м'яч у свої ворота - 3:0.

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Таким чином, "Металіст" програв другий матч поспіль. Лідером таблиці після 16-го туру став донецький "Шахтар", на рахунку якого 35 очок. У "Металіста" залишилося 34 бали.

Як повідомляв УНІАН. 16-й тур УПЛ завершиться в неділю ввечері матчами за участю входять до групи лідерів одеського "Чорноморця" та київського "Динамо".