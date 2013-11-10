ЧС-2022 з футболу пройде влітку - Блаттер

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій Зепп Блаттер заявив, що чемпіонат світу 2022 року однозначно пройде в Катарі і відбудеться влітку.

Як повідомляється на офіційному сайті ФІФА, про це він заявив після зустрічі з представниками катарського оргкомітету змагань.

Зокрема, Блаттер заявив: «Перше, що хочеться сказати, ЧС -2022 точно пройде в Катарі. Це рішення було прийнято в 2010 році, і не підлягає обговоренню. Катар зобов'язується забезпечити всі необхідні умови для комфорту футболістів та вболівальників. Стадіони будуть обладнані всіма необхідними засобами для охолодження. Звичайно, було б краще перенести турнір, але ми цього робити не будемо. Турнір не проходитиме в січні або лютому. Також причиною такого рішення може послужити те, що взимку в цей час буде проходити зимова Олімпіада. Було б дуже нешанобливо проводити футбольний ЧС в одній час з такими великими змаганнями».

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2022 року можуть перенести на зиму

Раніше багато фахівців і футбольні організації виступали з критикою проведення турніру в Катарі влітку, так як температура повітря там перевищує 50 градусів за Цельсієм.