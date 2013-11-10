Іспанський мотогонщик став чемпіоном світу в найпрестижнішому класі Moto GP

Іспанець Марк Маркес з команди ”Хонда” завоював титул чемпіона світу з шосейно-кільцевих мотогонок в найпрестижнішому класі Moto GP.

Маркес став третім на завершальному етапі сезону - Гран-прі Валенсії, поступившись переможцеві - співвітчизникові Хорхе Лоренсо (”Ямаха”) 7,357 секунди. Другим фінішував іспанець Дані Педроса (”Хонда”), який програв Лоренсо 3,934 секунди, передає РІА Новости. Маркес, наймолодший чемпіон в історії, набрав 334 очки, друге місце посів Лоренсо (330). Педроса (300) замкнув трійку кращих.

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