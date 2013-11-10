Українка виборола золото в останній день Кубку світу FINA з плавання
12:41, 10 листопада 2013Спорт
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В останній день сьомого етапу Кубку світу FINA з плавання у Токіо українська спортсменка Дарина Зевіна завоювала золоту медаль.
Дарина Зевіна
Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.
Зевіна фінішувала першою на дистанції 100 м на спині. Її результат – 56.87. Другою припливла олімпійська призерка австралійка Емілі Сібом (57.09), третьою - британка Елізабет Сіммондс (57.20).
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Як повідомляв УНІАН, напередодні українка виборола у Токіо золото та бронзу. Зевіна продовжить змагання на останньому, восьмому етапі міжнародного турніру, який проходитиме 13-14 листопада у Пекіні (Китай).
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