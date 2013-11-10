Українка виборола золото в останній день Кубку світу FINA з плавання

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Зевіна фінішувала першою на дистанції 100 м на спині. Її результат – 56.87. Другою припливла олімпійська призерка австралійка Емілі Сібом (57.09), третьою - британка Елізабет Сіммондс (57.20).

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Як повідомляв УНІАН, напередодні українка виборола у Токіо золото та бронзу. Зевіна продовжить змагання на останньому, восьмому етапі міжнародного турніру, який проходитиме 13-14 листопада у Пекіні (Китай).