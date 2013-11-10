Усик та Узелков виграли головні бої боксерського вечора у Києві

В столичному Палаці спорту завершився вечор професійного боксу, у головних боях якого перемогли українці Олександр Усик та В`ячеслав Узелков.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Усик провів перший бій на профі-рингу, а більш досвідчений Узелков завоював вакантний титул інтернаціонального чемпиону IBO.

Узелков проводив бій з американцем Джейдоном Кодрінгтоном й переміг в шостому раунді нокаутом.

Що стосується Усика, то його суперником у першому професійному бою був відомий та досвідчений мексиканець Феліпе Ромеро. Тим не менш, Усик виявився набагато сильніше за суперника, мав перевагу протягом всього бою та нокаутував суперника в п`ятому раунді.