"Шахтар" виграв матч УПЛ у "Говерли"

В Ужгороді завершився матч 16-го туру українскої футбольної Прем`єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" обіграв "Говерлу" з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був заключний матч другого ігрового дня туру.

Матч в Ужгороді відбувався при помітній ігровій та теріторіальній перевазі гостей. Разом з тим, підопічні Мірчі Луческу мали проблеми з реалізацією моментів, так й не зумів відкрити рахунок у грі в першому таймі.

У другій половині гри гірняки зламали опір суперника протягом 20 хвилин. На 54-й хвилині гол забив Сергій Кривцов, а на 72-й - Едуардо да Силва.

В інших матчах туру, які завершилися до цього моменту, мариупільський "Іллічивець" виграв у запорізького "Металурга" - 3:1, луганська "Зоря" й симферопільська "Таврія" зіграли внічию - 0:0, а полтавська "Ворскла" й львівські "Карпати" також зіграли внічию, але набагато більш результативну - 2:2.

Як повідомляв УНІАН, 16-й тур УПЛ завершиться трьома матчами в неділю, 10 листопада.