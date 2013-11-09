ФІФА оштрафувала Хорватію та Грецію за расистські вигуки фанів з трибун

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оштрафувала футбольні асоціації Хорватії та Греції за расистські вигуки з трибун під час відбіркових матчів Чемпіонату світу-2014. Про це в суботу, 9 листопада, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Хорватію оштрафували на 38 тисяч доларів, а Грецію - на 32,5 тисячі доларів. Обом країнам також винесено офіційне попередження. У той же час ФІФА не стала застосовувати більш суворе покарання, яке передбачає проведення командою декількох домашніх матчів без глядачів.

Предметом розгляду міжнародної федерації стала поведінка вболівальників збірної Хорватії під час відбіркового матчу з бельгійцями, що відбувся в середині жовтня в Загребі (1:2) і вболівальників Греції під час домашнього матчу зі Словаччиною (1:0). В обох випадках фанатів викрили у використанні праворадикальної символіки та демонстрації нацистських вітань.

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Раніше хорватські уболівальники вже неодноразово привертали до себе увагу расистськими витівками. Зокрема, у 2008 році вони ображали чорношкірого нападника збірної Англії Еміля Хескі, а в 2012 році кидали банани в форварда збірної Італії Маріо Балотеллі.

Збірні Греції та Хорватії зайняли в своїх відбіркових групах другі місця і будуть боротися за право поїхати на Чемпіонат світу в Бразилії в стикових матчах. Перші зустрічі відбудуться вже наступного тижня. Греція прийме на своєму полі збірну Румунії, а Хорватія на виїзді зіграє з Ісландією.