ЧС-2006: Девід Бекхем і Стівен Джеррард побилися на тренуванні

Лідери збірної Англії Девід Бекхем і Стівен Джеррард посварилися на тренуванні перед матчем із збірною Швеції, пише британська преса. На думку Джеррарда, капітан команди віддавав дуже багато довгих передач під час перших матчів. Як вважає Джеррард, атаки краще розвивати через півзахисників, а не віддаючи м`яч через все поле.

Ліверпулець висловив свою думку вголос і тут же одержав відповідь від Бекхема. Справа навіть дійшла до бійки, але лідерів розтягнули інші гравці збірної Англії.

На думку ж тренерів англійської збірної, цей скандал зовсім не свідчить про хвору психологічну атмосферу в команді. Навпаки, адже два найавторитетніші гравці збірної сперечалися про тактику, а значить, атмосфера в команді робоча.

Лєнта.ру