Андрій Шевченко отримав диплом тренера

Сьогодні, 8 листопада , один з кращих футболістів в історії України, володар "Золотого м'яча"-2004 Андрій Шевченко офіційно став тренером.

Шева завершив кар'єру після Євро-2012. Навесні цього року він вступив на тренерські курси, які успішно закінчив. У Будинку футболу Андрій отримав тренерський диплом категорії "А", повідомляє "Сегодня".

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Згідно з конвенцією УЄФА, підписаною 53 країнами, володар диплома "А", як і власник вищої ліцензії PRO, може працювати в будь-якому єврочемпіонаті. А от в якості кого - регламентовано внутрішніми нормативами кожної федерації окремо. Наприклад, в Україні головним тренером клубу можна стати тільки з ліцензією PRO. Але щоб бути асистентом головного тренера у "вишці", наприклад, у Олега Блохіна в "Динамо", а також керувати командами першої та другої ліг, диплома "А" Шеві буде достатньо.