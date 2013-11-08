Матч "Арсенал" - "Дніпро" не відбудеться

Матч 16-го туру української футбольної Прем`єр-ліги «Арсенал» (Київ) - «Дніпро» (Дніпропетровськ) не відбудеться, тому що київський клуб остаточно відмовився від участі у змаганнях.

Про це УНІАН повідомили в УПЛ.

У повідомленні зазначається: «Зважаючи на остаточну відмову ФК «Арсенал» Київ від участі у змаганнях ПЛ, дирекція Прем’єр-ліги постановила, що матчі 16-го туру Чемпіонату ПЛ та Чемпіонату U-21 за участю київського «Арсеналу» і дніпропетровського «Дніпра» не відбудуться. Всі матеріали з даної справи будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ».

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня генеральний директор «Арсеналу» Віктор Головко офіційно оголосив про те, що команда знімається з усіх змагань, а ФК розпочинає процедуру банкрутства. До цього команда не брала участі у матчі ПЛ у Симферополі проти місцевої «Таврії», а також відмовилася від участі у грі Кубка України у Тернополі з «Нивою». Окрім того, дирекція УПЛ перенесла матч 15-го туру змагань «Арсенал» - «Металлург» (Запоріжжя), який мав відбутися 2 листопада, з метою надати «Арсеналу» ще один шанс на порятунок.