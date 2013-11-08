Два українських футболісти потрапили до символічної збірної туру Ліги Європи

Двоє гравців українських клубів – Артем Федецький (ФК «Дніпро») і Андрій Ярмоленко (ФК «Динамо») – потрапили до символічної збірної 4-го туру Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У матчі з португальським «Пасуш» Федецький зробив результативний пас бразильцю Матеусу, який відкрив рахунок у грі, перемогою «Дніпра», що завершилася, - 2:0.

Щодо Ярмоленка, то він у матчі «Динамо» - «Тун» (Швейцарія) мав безпосереднє відношення до обох голів. Спочатку Ярмоленко небезпечно навісив з флангу у штрафний майданчик, де захисник швейцарського клубу зрізав м'яч у власні ворота. Потім гравець «Динамо» чудово виконав штрафний, відправивши м'яч у воріта. «Динамо» також виграло з рахунком 2:0.

Окрім символічної збірної туру, українці також представлені в символічній збірній турніру. Тут пару Ярмоленку складає інший гравець «Дніпра» Євген Коноплянко. А в списку найпопулярніших гравців турніру за версією УЄФА присутній австрійський захисник київського «Динамо» Олександр Драгович.