Віталій Кличко може провести поєдинок без гонорару

Так він прокоментував «5 каналу» заяви ряду експертів про позбавлення його депутатського мандата через отримання винагороди за бій.

«Я повністю зможу вирішити питання, які стосуються наступного бою, буде він чи не буде, і на всі ці спекуляції, які на сьогоднішній день існують, я сам зможу відповісти, коли прийде час», - заявив Віталій Кличко.

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Як повідомляє klitschko-brothers.com, Кличко зазначив, що якщо він не отримає гонорар за поєдинок, тоді не буде ніяких підстав позбавляти його депутатства:

«Можна гроші перевести в дитбудинок або на благодійність. Всі гроші, які заробив. Також немає підстав - грошей не отримав. Варіантів дуже багато, і якщо я буду боксувати, цей бій буде не за гроші ».

Нагадаємо, що до 30 листопада Віталій Кличко повинен визначитися, чи стане він продовжувати спортивну кар'єру.