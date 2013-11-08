Блохін: Мбокані можна було і не йти в душ після матчу

Як повідомляє прес-служба київського клубу, Блохін зазначив, що Демьєрсі Мбокані після видалення на самому початку гри можна було і не йти у душ. Блохін заявив: «Щодо Мбокані я говоритиму з президентом. Нехай би підвів мене, але команду. Для мене це неподобство. Розумію, якби ударив когось або плигнув, але так, на рівному місці. Можна було й не йти у душ після матчу. За що його видалили, я не знаю. Я не француз, і не знаю, що він там говорить. У будь-якому випадку, ухвалимо якісь рішення. Це найповніше неподобство».

Щодо самої гри Блохін відповів лаконічно: «Я хочу привітати. Грали удесятьох. Решту коментувати не хочу, коментуйте самі».

Як повідомляв УНІАН, «Динамо» виграло матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи у «Туна» з рахунком 2:0.