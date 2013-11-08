Тренер «Чорноморця» ошелешений результатом матчу з «Лудогорцем»

Про це повідомляє прес -служба одеського клубу.

Зокрема, Григорчук зазначив: «Гол - це, напевно, серія помилок, причому, на мій погляд, нелогічних і незрозумілих. Ситуація була проста і очевидна , але ми пропустили гол. Моменти ... Їх було стільки, що неважливо після довгих передач або чогось іншого вони створювалися. Довгі передачі - це наше ефективний засіб, єдине, що потрібно все вміти виконувати правильно, тоді це дає результат. Це не було нашою спеціальною установкою, лише один із засобів гри. Взагалі, я трохи ошелешений підсумковим результатом, маючи таку кількість моментів, не виграти - це неймовірно».

Як повідомляв УНІАН , матч 4 - го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА «Лудогорець» - «Чорноморець» завершився внічию - 1:1.