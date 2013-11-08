"Динамо" виграло у "Туна" у Лізі Європи

Київське "Динамо" виграло матч Ліги Європи у швейцарського "​​Туна" в гостях з рахунком 2:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч четвертого туру групового етапу змагань.

Гра в Швейцарії вкрай непросто складалася для киян, які, починаючи з 17-ї хвилини залишилися в меншості. Демьерсі Мбокані примудрився протягом хвилини заробити спочатку жовту, а потім і червону картки. Більше того, через кілька хвилин Сергій Сидорчук, який вже мав на той час попередження, борцівським прийомом уклав суперника на газон, але суддя не вилучив другого гравця "Динамо", обмежившись усним попередженням.

Кияни відкрили рахунок вже перебуваючи в меншості. Андрій Ярмоленко пройшов по флангу, обігравши кількох суперників і навісив у штрафну, де першим до м'яча встиг гравець "Туна" Лукас Шенкель, зрізавши м'яч у ... власні ворота. Після цього "Тун" володів ігровою і територіальною перевагою і не раз мав небезпечні моменти для того, щоб зрівняти рахунок. Але своїми шансами господарі не скористалися, а на 69- й хвилині Ярмоленко класно пробив зі штрафного під поперечину. М'яч хоч і не летів у самий кут, але воротар швейцарців Гійом Февр все ж таки не зумів дотягнутися - 2:0.

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В іншому матчі групи G австрійський "Рапід" і бельгійський "Генк" зіграли внічию - 2:2.

Таким чином, після чотирьох турів лідером турнірної таблиці залишається "Генк" - 8 очок. У "Динамо" 7 балів, а у "Рапіда" і "Туна" - по 3.

Матчі 5-го туру Ліги Європи пройдуть 28 листопада.