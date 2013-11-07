"Арсенал" виключили з розіграшу Кубка України

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

КДК ФФУ виключив київський «Арсенал» з розіграшу Кубка України 2013/2014 за неявку на матч 1/8 фіналу турніру з тернопільською «Нивою», який мав відбутись 30 жовтня 2013 року. Таким чином, «Нива» автоматично отримала путівку до четверть чвертьфіналу змагань.

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До київського «Динамо» застосовані фінансові санкції у розмірі 50 тисяч гривень за використання та кидання вболівальниками піротехнічних засобів в ігрову зону стадіону ім. Горюшкіна у Свердловську 30 жовтня 2013 року під час матчу розіграшу Кубка України з місцевим «Шахтарем». Крім того, за використання піротехніки та скандування нецензурних виразів на стадіоні «Авангард» 3 листопада 2013 року під час матчу 15-го туру чемпіонату з луганською «Зорею» столичний клуб сплатить штраф у розмірі 25 тисяч гривень.

150 тисяч гривень − така ціна неправомірних дій вболівальників «Карпат» на стадіоні «Україна» 30 жовтня 2013 року під час матчу розіграшу 1/8 фіналу Кубка України з харківським «Металістом». Вилучений з поля у цьому ж матчі футболіст «Карпат» В. Страшкевич отримав 3 матчі дискваліфікації за нецензурні вирази на адресу арбітра.

Розгляд питання про неправомірні дії вболівальників команд на стадіоні «Ворскла» ім. О.Бутовського у Полтаві 3 листопада 2013 р. під час матчу 15-го туру «Ворскла» - «Металіст» буде продовжено на наступному засіданні КДК ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня генеральний директор ФК ”Арсенал” Віктор Головко оголосив про зняття команди із змагань Прем`єр-ліги і початок процедури банкрутства клубу. До цього команда не взяла участі у матчах чемпіонату України із сімферопольською ”Таврією” і Кубка України - з тернопільською ”Нивою”. Але 2 листопада Дирекція Прем`єр-ліги прийняла рішення перенести матч чергового туру чемпіонату ”Арсенал” - ”Металург” (Запоріжжя) на пізніший термін, відклавши тим самим процедуру виключення команди з числа учасників турніру і давши ”Арсеналу” ще один шанс на порятунок.