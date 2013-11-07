Названо французьких суперників української збірної з футболу

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам назвав склад команди на матчі плей-оф Чемпіонату світу з футболу-2014 проти збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

У складі команди присутні: воротарі - Мікаель Ландро (Бастія, Франція), Юго Льоріс (Тоттенхем, Англія), Стів Манданда (Марсель, Франція); захисники - Ерик Абідаль (Монако, Франція), Гаель Кліши (Манчестер Сіті, Англія), Матьє Дебюши (Ньюкасл, Англія), Патріс Евра (Манчестер Юнайтед, Англія), Бакарі Санья, Лоран Косельні (обидва - Арсенал, Англія), Мамаду Сако (Ліверпуль, Англія), Рафаель Варан (Реал Мадрид, Іспанія); півзахисники - Блез Матюїді (ПСЖ, Франція), Поль Погба (Ювентус, Італія), Мусу Сіссоко (Ньюкасл, Англія), Клеман Греньє (Ліон, Франція), Самір Насрі (Манчестер Сіті, Англія), Йоан Кабай (Ньюкасл, Англія), Ріо Мавуба (Лілль, Франція); нападаючі - Карім Бензема (Реал Мадрид, Іспанія), Олів'є Жиру (Арсенал, Англія), Димитрі Пайє (Марсель, Франція), Франк Рібері (Баварія, Німеччина), Матьє Вальбуена (Марсель, Франція), Лоїк Ремі (Ньюкасл, Англія).

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-оф Україна - Франція відбудеться 15 листопада в Києві, а гра у відповідь - 19 листопада у Парижі.