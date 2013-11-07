Кличко назвав час, коли він оголосить про своє майбутнє в професійному спорті
Віталій Кличко оголосить про завершення або продовження своєї кар'єри до 30 листопада.
Віталій Кличко оголосить про завершення або продовження своєї кар'єри до 30 листопада.
Про це повідомляє спеціалізований портал boxingnews.com.ua.
Як стало відомо, 7 листопада на з'їзд WBC, який проходить в Бангкоку (Таїланд), прибув офіційний претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі канадець Бермейн Стіверн у надії одержати остаточну відповідь щодо свого бою з чемпіоном WBC українцем Віталієм Кличком. Але нічого нового Стіверн не дізнався, крім того, що Кличко-старший попросив, і одержав у WBC відстрочку з приводу оголошення дати торгів щодо його бою з офіційним претендентом до 30 листопада. Саме до цієї дати український боксер повинен оголосити, чи продовжить він свою спортивну кар'єру або ж повісить рукавички на цвях.
На тему: Британський боксер обіцяє звільнити бокс від братів Кличків
Як повідомляв УНІАН, попередній бій Кличко-старший провів у вересні 2012 року в Москві, коли в 12-раундовому бою переміг одноголосним рішенням суддів за очками Мануеля Чарра.