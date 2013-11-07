Кличко назвав час, коли він оголосить про своє майбутнє в професійному спорті

Віталій Кличко оголосить про завершення або продовження своєї кар'єри до 30 листопада.

Про це повідомляє спеціалізований портал boxingnews.com.ua.

Як стало відомо, 7 листопада на з'їзд WBC, який проходить в Бангкоку (Таїланд), прибув офіційний претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі канадець Бермейн Стіверн у надії одержати остаточну відповідь щодо свого бою з чемпіоном WBC українцем Віталієм Кличком. Але нічого нового Стіверн не дізнався, крім того, що Кличко-старший попросив, і одержав у WBC відстрочку з приводу оголошення дати торгів щодо його бою з офіційним претендентом до 30 листопада. Саме до цієї дати український боксер повинен оголосити, чи продовжить він свою спортивну кар'єру або ж повісить рукавички на цвях.

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Як повідомляв УНІАН, попередній бій Кличко-старший провів у вересні 2012 року в Москві, коли в 12-раундовому бою переміг одноголосним рішенням суддів за очками Мануеля Чарра.