Україна заявила ООН про своє бажання проводити Олімпійські зимові ігри-2022

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН 6 листопада Україна оголосила про намір подати заявку на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор-2022.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, держави-члени ООН були поінформовані про успішну організацію в Україні Євро-2012, а також інших змагань світового і європейського рівня, що засвідчує наявність відповідного досвіду і необхідних передумов для проведення в нашій державі нових глобальних спортивних заходів.

Участь в обговоренні також взяв новообраний президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та делегації інших країн-членів ООН.

За підсумками дискусії Генеральна асамблея ООН одноголосно ухвалила резолюцію «Спорт заради миру та розвитку», співавтором якої стала Україна. Резолюція закликає дотримуватись «олімпійського перемир’я» на період проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ц. р. віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка та міський голова Львова Андрій Садовий підписали декларацію про наміри подати заявку на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор у 2022 році.

Після підписання декларації лист декларації надсилається до МОК.

У березні 2014 року до МОК буде подано заявку і гарантійні листи від НОК України та керівництва міста Львова.

У липні 2014 року виконавчий комітет МОК оприлюднить список міст-кандидатів. Місто, яке прийматиме Олімпійські зимові ігри, оберуть у липні 2015 року на засіданні МОК в Куала-Лумпурі (Малайзія).