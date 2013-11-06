Суркіс продовжує довіряти Блохіну

За його словами, Блохін завжди мріяв привести рідну команду до успіху, і зараз для досягнення цієї мети створені всі умови.

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"Блохін - легенда. Він з невдоволенням говорив про те, що йому не давали можливість вивести київське" Динамо "на вершину. Це його мрія. У вересні 2012-го я надав йому все для досягнення цієї мети. Я йому повністю довіряю, але він повинен давати результат ", - зазначив Ігор Суркіс в інтерв'ю французькому виданню L'Equipe, пише Обозреватель.

Після поразки київського "Динамо" від луганської "Зорі" у ЗМІ знову заговорили про відставку головного тренера столичного клубу Олега Блохіна. Журналісти називають головного тренера "Дніпра" Хуанде Рамоса претендентом на цей пост.