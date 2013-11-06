Суркіс продовжує довіряти Блохіну

22:30, 06 листопада 2013
Спорт
687

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс продовжує вірити в наставника команди Олега Блохіна.

За його  словами, Блохін завжди мріяв привести рідну команду до успіху, і зараз для досягнення цієї мети створені всі умови.

На тему: Блохін посварився з журналістами через питання про відставку (відео)

"Блохін - легенда. Він з невдоволенням говорив про те, що йому не давали можливість вивести київське" Динамо "на вершину. Це його мрія. У вересні 2012-го я надав йому все для досягнення цієї мети. Я йому повністю довіряю, але він повинен давати результат ", - зазначив Ігор Суркіс в інтерв'ю французькому виданню L'Equipe, пише Обозреватель.

Після поразки київського "Динамо" від луганської "Зорі" у ЗМІ знову заговорили про відставку головного тренера столичного клубу Олега Блохіна. Журналісти називають головного тренера "Дніпра" Хуанде Рамоса претендентом на цей пост.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter