Тренер "Байєра": Гра з "Шахтарем" виявилася складнішою, ніж ми очікували

Тренер "Байєра" (Леверкузен) Самі Хююпія розповів про матч із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів, зазначивши , що гра виявилася складнішою, аніж очікувала його команда.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Гра виявилася складнішою, ніж ми очікували. Моя команда дуже добре боролася, не дала розпечатати "Шахтарю" свої ворота. У першій половині, на жаль, не змогли утримати м'яч в нападі. Другий тайм мені сподобався більше, у нашої команди теж були шанси", - сказав Хююпія.

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Тренер "Байєра" також підкреслив, що він задоволений результатом, не дивлячись на те, що німцям не вдалося виграти.

"В іграх із "Шахтарем" ми взяли 4 очки. Цим можна бути задоволеними", - сказав він.

Говорячи про "гірників", Хююпія виділив капітана команди Даріо Срну, оцінивши дії футболіста на фланзі.

"Він зробив багато подач у нашу штрафну. Даріо з року в рік показує, що може виступати на високому рівні", - зазначив Самі.

Як повідомляв УНІАН, матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Байєр» завершився нічиєю - 0:0.