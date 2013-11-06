Віталій Кличко отримав нагороду WBC

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

На думку керівників організації, Віталій, який завжди шукав рівності та прогресу, є справжнім прикладом для молоді.

Раніше стало відомо про те, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Кличко-старший має намір повернутися на ринг у 2014 році. В ході конгресу WBC у Бангкоку Віталій зазначив, що його травмована права рука зараз почувається набагато краще. Пухлина, яку було видно під час його візиту до штаб-квартири WBC кілька тижнів тому, помітно спала. Хоча безпосередньо про повернення на ринг боксер не заявив, з його слів було ясно, що вішати рукавички на цвях українець не збирається.

Претендентом на титул Кличка є канадець Бермейн Стіверн.

Як повідомляв УНІАН, один із керівників K2 Promotions Том Леффлер говорив про те, що Кличко-старший може завершити кар'єру після ще одного бою. Востаннє український чемпіон виходив на ринг у вересні 2012 року в Москві, коли технічним нокаутом переміг Мануеля Чарра.