Срна шкодує, що в матчі з "Байєром" "Шахтар" не здобув три очки

Про це повідомляє прес-служба ФК «Шахтар».

Зокрема, Срна відзначив: «Вважаю, що команда для матчу такого рівня зіграла добре. Віддали всі свої сили на полі. У першому таймі взяли дуже високий темп гри. Створили більше моментів, ніж «Байєр». Шкода, що не добули три очки».

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Також гравець відзначив, що команда проводила матч на тлі двох неприємних поразок у попередніх іграх: «Нелегко проводити матч після двох поразок на виїзді, від «Байєра» і «Волині», на доброму рівні. Спасибі вболівальникам. Вони підтримували нас всі 90 хвилин. Шкода, що не виграли. Але це непростий період, через який треба пройти. На відміну від другого тайму в Луцьку, сьогодні можу похвалити гру «Шахтаря». Це наша справжня гра! Шкода, що не забили. Але все попереду. Ще є час, ще є два матчі».

Кажучи про новачків команди, капітан «Шахтаря» відзначив: «Феррейра дуже добре себе показав у чемпіонаті України. І Бернард теж, і Фернандо. Це футболісти майбутнього «Шахтаря». Вони вже зараз допомагають команді в Лізі чемпіонів. А чекаємо ще більшого».

Як повідомляв УНІАН, матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Байєр» завершився внічию – 0:0.