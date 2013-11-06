БК «Київ» програв перший матч Єврочеленджа
00:31, 06 листопада 2013Спорт
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У київському Палаці спорту відбувся матч баскетбольного Єврочеленджа – третього за значенням клубного турніру Європи – в якому БК «Київ» поступився румунському «Медіас» з рахунком 74:83.
Це був перший з шести матчів групового турніру,
Як передає кореспондент УНІАН, це був матч першого туру групового етапу змагань.
Доля гри була передбачена ще в першій чверті, яку румуни виграли з рахунком 15:21. І якщо другу і четвертую чверті київські баскетболісти виграли з мінімальною перевагою («+4» і «+3» відповідно), то всі їхні зусилля нівелював провал в третій 10-хвилинці – 16:26.
Кращим гравцем матчу у складі киян став Владислав Подолян, який набрав 18 очок.
Це був перший з шести матчів групового турніру, в якому окрім румунського клубу «Києву» також протистоятиме підмосковний «Тріумф» (Люберці) та угорський «Кьорменд».
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