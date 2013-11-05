"Шахтар" та "Байєр" зіграли внічию

В Донецьку завершився матч Ліги чемпионів УЄФА, в якому "Шахтар" не зумів обіграти німецький "Байєр" з Леверкузена - 0:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра четвертого туру групового етапу турніра.

Матч в Донецьку проходив у швидкому темпі та якісній гострій грі з обох сторін. Тим не менш, команди так й не зуміли забити жодного гола. УНІАН провів онлайн-трансляцію, по якій можна прослідкувати за ходом гри.

В іншому матчі групи в іспанському Сан-Себастьяні "Реал Сосьєдад" також зіграв внічию з лідером квартету англійським "Манчестер Юнайтед" - 0:0.

Таким чином, після чотирьох турів змагань, лідером турнірної таблицї лишився МЮ, який набрав 8 очок. На другому місці "Байер" - 7, на третьому "Шахтар" - 5, а на останній сходинці розташувався "Реал Сосьєдад" - 1 балл.

Матчі 5-го туру ЛЧ в цій групі відбудуться 27 листопада.