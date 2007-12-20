Шевченко травмувався

Крім гола у вчорашньому матчі проти Ліверпуля українець Андрій Шевченко відзначився і травмою.

Вже після матчу стало відомо, що капітан збірної України пошкодив щиколотку, що ставить під сумнів його участь в матчі Прем`єр-ліги проти Блекберна. "У нього розпухла щиколотка. Що далі - не знаю", - сказав Аврам Грант.

У наставника Синіх просто мігрень почне скоро розвиватися від величезної кількості травмованих гравців, зазначає Football.ua.

Джон Террі і Дідьє Дрогба вибули на невизначений медиками термін. Давно вже травмований Флоран Малуда. Пропустив гру Кубка Ліги через застуду Клаудіо Пісарро.