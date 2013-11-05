Рабинович запропонував шлях порятунку для ФК "Арсенал"

Президент футбольного клубу «Арсенал» (Київ) Вадим Рабинович запропонував шлях порятунку команди - "обнулення" контрактів гравців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу, зазначивши, що про це йшлося під час зустрічі уболівальників клубу, представника команди Віталія Реви, генерального директора Віктора Головка і президента клубу Рабиновича, що відбулася в офісі футбольного клубу «Арсенал».

Зокрема, Рабинович так прокоментував підсумки зустрічі: "Я хочу дати останній коментар з питання «Арсеналу». У клубу немає грошей - і є борги. Ті борги, які були на момент моєї відставки з поста президента клубу, - списано, їх немає. Але є нові борги – їх розмір перевищує 4 млн. євро, плюс до цього додаємо борги за контрактами футболістів – приблизно на 1 млн. 200 тис. за місяць (!). Суть моєї пропозиції до всіх: давайте «обнулимо» ситуацію — і врятуємо клуб. Я беру на себе всі витрати щодо футбольного існування клубу, а футболісти, у свою чергу, «обнулюють» контракти (ми не в змозі платити такі гроші, а нас знімуть із змагань все одно, якщо платити не будемо), звівши суму зарплати до офіційно мінімально встановленого за законами України рівня. Я знову подивився сьогодні контракти: 20 000 доларів, 30 000 доларів, 40 000 за місяць. На це немає грошей!.. А потім, коли ситуація, дай Боже, стане іншою — з кожним в індивідуальному порядку обговоримо нові контракти і нові можливості клубу».

«Якщо цього не станеться, наприклад, 10 футболістів погодяться на таке, а 10 – ні, то ви чудово розумієте, що нічого не вийде. Моя пропозиція відкрита і чесна. Я ще раз готовий узяти на себе витрати з проведення матчів чемпіонату, з утримання клубу — хай у відповідь мені на стіл покладуть «нульові» контракти гравців. І ми зранку починаємо працювати. Ось цим я можу допомогти порятунку «Арсеналу» - це моє останнє слово... Тепер і футболісти мають можливість так само показати свою відданість рідному клубу, що потрапив у важку ситуацію, піти назустріч моїй пропозиції. Я розумію, що це боляче, важко, коли торкається і своєї кишені зокрема, але що ж робити - давайте разом рятувати клуб", - заявив Рабинович.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня генеральний директор ФК "Арсенал" Віктор Головко оголосив про зняття команди із змагань Прем'єр-ліги і початок процедури банкрутства клубу. До цього команда не взяла участі у матчах чемпіонату України із сімферопольською "Таврією" і Кубка України - з тернопільською "Нивою". Але 2 листопада Дирекція Прем'єр-ліги прийняла рішення перенести матч чергового туру чемпіонату "Арсенал" - "Металург" (Запоріжжя) на пізніший термін, відклавши тим самим процедуру виключення команди з числа учасників турніру і давши "Арсеналу" ще один шанс на порятунок.