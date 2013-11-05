Головний тренер збірної України оголосив склад команди на матчі плей-офф ЧС-2014

Головний тренер національної команди України Михайло Фоменко оголосив список із 25 гравців, викликаних для підготовки та участі у матчах стадії «плей-офф» до ЧС-2014 проти збірної Франції.

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Склад збірної України виглядає таким чином. Воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Максим Коваль («Динамо» Київ), Рустам Худжамов («Іллічівець» Маріуполь); захисники - В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар» Донецьк), Євген Хачеріді («Динамо» Київ), Віталій Мандзюк, Артем Федецький (обидва - «Дніпро» Дніпропетровськ); півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Сергій Сидорчук (усі − «Динамо» Київ), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва − «Дніпро» Дніпропетровськ), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Едмар Галовський («Металіст» Харків), Денис Дедечко («Ворскла» Полтава), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Дмитро Хомченовський («Зоря» Луганськ), Валерій Федорчук («Карпати» Львів); нападники - Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро» Дніпропетровськ), Марко Девич («Металіст» Харків).

Як повідомляв УНІАН, матчі Україна - Франція відбудуться 15 та 19 листопада. Перша гра пройде на НСК "Олімпійський" у Києві, матч-відповідь - на "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені.