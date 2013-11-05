Україна хоче подати заявку на проведення зимової Олімпіади-2022

Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулось під час XXVIII Генеральної асамблеї НОК України сьогодні в Києві.

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Бубка відзначив: “10 років тому я не міг собі уявити, що буду свідком участі України у змаганні за право прийняти Олімпійські ігри. Ми створюємо можливість для майбутніх поколінь українців приєднатися до олімпійського руху і подарувати світу нових олімпійських чемпіонів”.

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Після підписання декларації лист декларації надсилається до МОК.

У березні 2014 року до МОК буде подано заявку і гарантійні листи від НОК України та керівництва міста Львова.

У липні 2014 року виконавчий комітет МОК оприлюднить список міст-кандидатів. Місто, яке прийматиме Олімпійські зимові ігри, оберуть у липні 2015 року на засіданні МОК в Куала-Лумпурі (Малайзія).