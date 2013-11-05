УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Байєр"

Сьогодні в Донецьку відбудеться ключовий матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому ФК "Шахтар" прийме німецький "Байєр" з Леверкузена.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тільки перемога в цьому матчі дасть змогу діючому чемпіонові України серйозно розраховувати на перше-друге місця в підсумковій таблиці групи і потрапляння до плей-оф.

Нині "Шахтар" займає третє місце в турнірній таблиці, набравши 4 очки в трьох матчах. Лідирує англійський "Манчестер Юнайтед" - 7 балів, на другому місці йде "Байєр" - 6, а замикає таблицю іспанський "Реал Сосьєдад" із Сан-Себастьяна - 0.

У першій грі між українським і німецьким клубами, що відбулася два тижні тому в Леверкузені, німецький клуб розгромив донеччан з рахунком 4:0. Цей результат став досить несподіваним, а вчора, на передматчевій прес-конференції перед грою в Донецьку, головний тренер гірників Мірча Луческу зазначив, що результат того матчу абсолютно не відповідав характеру гри. Разом з тим, румунський фахівець визнає, що цього сезону його команда виступає вкрай нерівно. В останньому матчі української Прем'єр-ліги вона також допустила осічку, програвши луцькій "Волині" - 0:2. Команда перебуває у стадії перебудови, після того, як пішли ряд провідних гравців у літнє міжсезоння. Проте завдання у "Шахтаря" одне - перемагати у всіх трьох турнірах - чемпіонаті Прем'єр-ліги, Кубку України і Лізі чемпіонів.

На думку аналітиків букмекерських контор, фаворитом цього матчу з невеликою перевагою є "Шахтар". Ставки на перемогу гірників приймаються з коефіцієнтом 2,35 до 1, на нічию – 3.65, на перемогу "Байєра" - 3.15.

Матч "Шахтар" - "Байєр" почнеться на "Донбас-арені" о 21.45.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.