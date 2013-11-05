Ахметов каже, що цьогорічний чемпіонат України - "найсмачніший" за 17 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», про це Рінат Ахметов заявив журналістам учора ввечері після відкритого тренування команди.

«Чемпіонат дуже цікавий, дуже «смачний». Я сімнадцять років вже власник клубу, президент клубу – я не пам'ятаю такого чемпіонату!», - сказав Ахметов.

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«Подивіться: перше-друге поділяють «Металіст» і «Дніпро» – маю на увазі, за втраченими очками. На третьому місці «Шахтар». Коли таке було? Такого я не пам'ятаю. Але мені це не подобається! Я не люблю дивитися у спину. Я все ж люблю дивитися в обличчя. І хотілося б, щоб ми помінялися місцями, і нам дивилися в спину. Але це потрібно заслужити. Поки ми цього не заслужили», - додав він.

Ахметов образно порівняв нинішню гру «Шахтаря» у чемпіонаті з тривалим залицянням до дівчини.

«Ви знаєте, якось у своїх передачах Юрій Розанов (російський спортивний телекоментатор - УНІАН) – я його процитую, можливо, трохи так, трохи не так – сказав: «Ви залицяєтеся до дівчини. І вона згодна. А ви говорите: «Давайте перенесемо на наступний раз». Так от, минулого року «Шахтар» вже у першому колі, у принципі, став чемпіоном. А цього року і дівчина не згодна, і «Шахтар» ще у роздумах. Тому сьогодні у нас такий процес залицяння і величезна інтрига», - сказав президент клубу.

Проте він підкреслив, що «головне, щоб наприкінці чемпіонату цю інтригу ми пройшли з такою гостротою, з такою гідністю, щоб на виході вона була в наших руках. Тобто золоті медалі чемпіонату України опинилися у наших руках».