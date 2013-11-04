Луческу вважає завтрашню гру «Шахтаря» з «Байєром» найважливішою

Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", про це він заявив на передматчевій прес-конференції сьогодні в Донецьку.

За словами Луческу, "для того, щоб вийти з групи, завтрашня гра з леверкузенцями – найважливіша. Результат першого поєдинку дає їм якусь перевагу, тому що при рівності очок рахується різниця забитих і пропущених м'ячів саме тих клубів, які набирають однакову кількість очок. То ж перевагу ми мали торік перед «Челсі». Хоч хочу зазначити, що результат зовсім не відповідав і не відображав те, що було на футбольному полі в Леверкузені. Якщо взяти перший тайм, то крім гола вони більше нічого не створили. А ми створили хороший момент наприкінці – повинні були забивати і зрівнювати рахунок. Рівна гра. На другий тайм було завдання ризикувати і показати більш атакуючий футбол, ніж у першому. Помилка арбітра привела до того, що вже були не такими, якими мали бути в другому таймі. Почалася просто агонія. Ми зовсім перестали виконувати те, про що домовлялися, і, на жаль, сталося те, що сталося. Цим самим, напевно, і пояснюється помилка Андрія (П‘ятова) під час четвертого голу в наші ворота. Думаю, що якби було нормальне суддівство і не той пенальті, який зруйнував все, цієї помилки Андрія напевно б не було. А після другого в наші ворота забили ще один м'яч – швидше за все, це було стовідсоткове «поза грою», якого, на жаль, не помітили. Якщо не брати до уваги суддівські помилки, то можу сказати, що це приблизно дві рівні команди. І завтра, при нашій публіці, за хорошої підтримки, ми повинні добитися доброго результату. Звичайно, вони ризикували в чемпіонаті, виставляючи на матч з «Айнтрахтом» п'ять нових футболістів. Але це підтверджує те, що вони посилено готуються до гри з нами. І напевно нас не лише поважають, а й, напевно, бояться. Ще раз повторю, дуже важливий матч для нас. Як і для "Байєра".

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Кажучи про травмованих гравців команди, Луческу зазначив: "Не упевнений, що Бернард відновиться до завтрашнього матчу. Дуже жорстоко проти нього діяли в Луцьку. Я не раз звертав увагу на цю жорстку гру проти наших бразильців – у кожному матчі ми втрачаємо футболістів через травми. Вчора він спробував тренуватися – не зміг. Подивимося, що покаже нинішній день. Є деякі проблеми у Феррейри: знову ж таки сьогодні на тренуванні ми подивимося і тоді вирішимо. Він теж дістав болючий удар у Луцьку, і це позначається на його стані. Всі решта тренуються в загальній групі і готові до завтрашнього поєдинку. Для загальної інформації: не тренується ще і Велінгтон, який дістав у домашній грі болючий удар у гомілковий суглоб. Новачкам потрібен час для того, щоб адаптуватися до цього типу футболу, який тут у нас, – жорсткого футболу, який базується більше на боротьбі".

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Крім того, кажучи про перспективи команди, тренер сказав: "У нас є три мети. Перша – перебудувати команду, друга – дати можливість новачкам швидше інтегруватися в нашу гру, третя – звичайно, добиватися позитивних результатів і бути на чолі українського чемпіонату. Не так легко все це робити. Бувають моменти, коли на полі поряд з досвідченими виконавцями доводиться випускати молодих футболістів, ще не зовсім досвідчених. Але коли граємо в два нападаючі, ми намагаємося або досягти позитивного результату, або зберегти той позитивний результат. Правда, це не типово для нашої команди. Тому що, в принципі, кваліфікація обох нападаючих приблизно однакова".

Як повідомляв УНІАН, матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Байєр" відбудеться в Донецьку 5 листопада. Початок гри о 21.45. Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.