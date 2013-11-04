Блохін посварився з журналістами через питання про відставку (відео)

На питання журналіста, чи не думає Блохін про відставку після матчу з «Зорею», головний тренер киян грубо відповів, що його вже «задрали» такими питаннями.

«Та ви чого хлопці . Ну ви ж мене ... задрали, просто задрали! Так напишіть, що Блохін пішов у відставку. Ну ви чого зовсім, що це за питання» , - відповів Блохін.

«Чому ви Луческу не задаєте це питання? Він теж програв 2-0. Тільки Блохіну задаєте, чи що? Вам Блохін ось тут, чи як? Так не дочекаєтеся, я вам кажу. Не дочекаєтесь, хлопці» , - додав Олег Блохін.