Парижани з третьої години ночі займають чергу за квитками на матч з Україною

Сьогодні Федерація футболу Франції відкрила продаж квитків на матч-відповідь плей-офф між Україною та Францією, який відбудеться 19 листопада на "Стад де Франс". Відкриття кас було заплановано на 9 ранку, але вже з 3.30 години ночі біля штаб -квартири ФФФ у Парижі вишикувалася черга з близько 200 осіб.

Як повідомляє Комсомольская правда з посиланням на французькі ЗМІ, заради перепусток на вирішальний матч у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2014, вболівальники мокли під холодним дощем. Щоб хоч якось полегшити це очікування, у Федерації футболу Франції пригощали фанатів кавою і скромним сніданком, а першим покупцям квитків дарували фірмові шарфи збірної і триколірні прапори.

В одні руки, як і в Україні, ми продавали не більше 4 квитків. Вже в першу годину продажу було реалізовано близько 2 тисяч квитків.

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З завтрашнього дня ФФФ також запустить Інтернет-портал, де можна буде забронювати квитки онлайн.

Нагадаємо, що продаж квитків на матч Україна-Франція, який відбудеться в Києві 15 листопада, закрито, у зв'язку з тим, що всі квитки вже викуплені.