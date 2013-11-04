Блохін не вважає, що у "Зорі" була перевага

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, про це він заявив на післяматчевій прес-конференції.

Зокрема, Олег Блохін сказав: «Хіба у «Зорі» була перевага? Та ми грали весь матч на одній половині поля. Що ще створила «Зоря», крім моментів, після яких вони забили? Ми проґавили рівно одну контратаку і допустили помилку, коли пропускали другий м'яч. Подивіться, що створила «Зоря» і скільки моментів створило «Динамо»? Реалізації сьогодні не було, тому виграти було неможливо – все просто».

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Також тренер додав: «Ми зробили дві помилки. Скільки ударів завдала «Зоря»? Враховуючи, скільки моментів ми не використали, важко було перемогти. Потрібно реалізовувати те, що створюємо. Вітаю «Зорю» з перемогою. Сьогодні тур вийшов дещо дивним – одні виграють, інші програють».

Як повідомляв УНІАН, матч 15-го туру УПЛ «Зоря» - «Динамо» 3 листопада завершився перемогою луганського клубу з рахунком 2:0.